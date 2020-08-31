3,5 dakikada 10 kilo altını böyle çaldılar
İstanbul Güngören'de sabaha karşı bir kuyumcuya girerek 3,5 dakika içerisinde 10 kilo altın çalan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta sonu Güngören'de bir kuyumcuda yaşandı. 4 hırsız bir araçla sabaha karşı kuyumcu dükkanına geldi. Şahıslardan biri araçta beklerken, diğer 3'ü dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Alarma çalmasına rağmen 3,5 dakika içerisinde kuyumcu tezgahında bulunan yaklaşık 10 kilo altın ve pırlanta çalan zanlılar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir otomobille 04.42'de sokağa gelen zanlılar kepengi kırarak içeri giriyor. Zanlılardan biri arabada beklerken, diğeri ise bagajdan altınları koymak için plastik kasaları çıkarıyor. Yaklaşık 3,5 dakika içerisinde dükkanı adeta talan eden zanlılar, çaldıklarını kasalara dolduruyor. Çalan alarm ile birlikte vatandaşların da fark etmesiyle panikleyen zanlılar, geldikleri araca binerek kaçıyor.
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