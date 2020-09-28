5 öğrenci, telefondan derslerini izlemeye çalışıyor

28 Eylül 2020 Pazartesi, 19:43

Ağrı’nın Karabulak Köyünde internet alt yapısı olmadığı için hem öğrenciler, hem de öğretmenler derslere sağlıklı bir şekilde erişim sağlayamıyor. Gazetecilik Bölümü okuyan Serkan Yıldız, köyde internetin olmadığını ve çocukların nasıl şartlarda dersleri izlediklerini anlatan bir video çekti. Kendi hesabından videoyuyu paylaşan Yıldız, internet sorununun biran önce çözülmesini istedi.

Cumhuriyet’e konuşan Serkan Yıldız, “Dört yeğenim var. 2’si 4 sınıf, biri 2 sınıf, diğer ise 11 sınıf da okuyor. Bende üniversite öğrencisiyim. Elimizde sadece bir tane telefon var. Beşimizde bu telefondan derslerimizi izlemeye çalışıyoruz. Ancak köyde internet çekmiyor. Her gün köyde internetin çekebileceği bir yer arıyoruz. Bu durumdan öğretmenler de çok şikayetçi. Durumu iyi olan aileler ise ilçeye gitti. Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Telefonla üniversite okumaya çalışmam yetmezmiş gibi, bir de çok büyük internet sorunumuz var. Derslerden çok uzaklşatık. Bu şekilde derslerden hiçbir şey anlamıyoruz. Bazen dersleri hiç izleyemiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Eşit bir şekilde eğitim almak istiyoruz” diye konuştu.