A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!

06 Haziran 2020 Cumartesi, 12:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iptal edilen sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta sonunda, A Haber kanalı yurttaşların bu karardan ne kadar memnun kaldıklarını ekrana getirmek için sokağa çıktı.

Adana'da haftalar sonra piknik yapan bir ailenin yanına giderek mikrofon uzatan A Haber muhabiri, yurttaşın işsizlik isyanı ile karşılaştı. Yurttaş mikrofon uzatan muhabire "Millet bunaldı artık. İşszilik dizboyu sürüyor. Buna artık bir çare bulsunlar" diyerek isyan etti.

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönetimindeki kanalda ekrana gelen işsizlik isyanı karşısında, A Haber muhabiri önce sessiz kaldı, sonra konuyu değiştirdi.