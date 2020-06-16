ABD bombardıman uçağı Rus jetleri tarafından Baltık Denizi'nde böyle engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiği o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellediği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı o anları sosyal medyada hesabından yayınladı. Görüntülerde tespit edilen Amerikan bombardıman uçağı ve birkaç yabancı keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık, SU-27 tipi uçakların kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı anlar yer alıyor.
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