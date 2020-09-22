Adana’da feci kaza: 3 kişi yanarak öldü

22 Eylül 2020 Salı, 09:21

İddialara göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Musullar mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan LPG tankı patladı. Patlamanın meydana geldiği araçta çıkan yangında araç içinde bulunduğu iddia edilen Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık yanarak feci şekilde hayatlarını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar aracın patlaması nedeniyle araca müdahale edemezken olay yerine çok sayıda itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden Vuran Çetin ve Ali Çetin’in kardeş olduğu, kimlik bilgilerinin DNA testi sonucu netleşeceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kişilerin Aladağ ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.