Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilkokulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.
Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na geldi.
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