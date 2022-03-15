Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilkokulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:58

Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na geldi.


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