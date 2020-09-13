AFAD'dan kum fırtınası anında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon

13 Eylül 2020 Pazar, 09:22

Animasyonda, kum fırtınası sırasında ağzın ve burnun bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatılması gerektiği belirtildi.

Animasyonda vatandaşlara ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

"Gözlerinizi koruyun. Sığınacak korunaklı bir yer arayın. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın."