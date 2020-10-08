Akıl almaz hile! Et döner diye bakın ne yedirmişler

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:00

Et dönerde bazı restoran ve büfeler, ürünü daha ucuza satmak için çeşitli hilelere başvuruyor. En çok kullanılan hilelerin arasında et dönerin içine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanların kullanılması yer alıyor.

Yüzde 100 et döner diye satılan ürüne bazen de soya kıyması konulabiliyor. Hatta bazı işletmelerin kanatlı hayvanların başı ve ayakları gibi pek kullanılmayan kısımlarını da kıyma yaparak ürüne karıştırdıkları öğrenildi.

Son olarak bu karışıma lohusa şerbetiyle hem kırmızı rengi veriliyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvanın tadı baskılanıyor. Böylelikle maliyeti düşüren işletmeler et döneri 10 liranın altında fiyatla satıyor. İşletmeciler ise maliyet hesabına göre yarım ekmek et dönerin 17 liranın altında satılamayacağını söylüyor.

"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR"

Restoran işletmecisi Kudret Esen, ucuz dönerin içinde çeşitli hilelerle satıldığını belirterek "10 liraya et döner satılmaz. Bugün et dönerin maliyeti 10 liranın üzerindedir zaten. Eğer satılıyorsa içinde tavuk taşlığı olabilir. Kanatlı hayvan eti konulabilir. Kesinlikle hile vardır. Aksi taktirde bu fiyata satmak mümkün değil. Bazı dönercilerinde lohusa şerbeti de kullandığını duyduk. Vatandaşımızın sağlığıyla oynuyorlar." diye konuştu.