AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, eleştirilere cinsiyetçi sözlerle yanıt verdi
Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir programda, kendisine yönelik eleştirilere, "Karılar gibi dedikodu yakışmaz" şeklinde ifadeler kullandı. AKP'li Yalçınkaya'ya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Kadınlara hakaret etti. Önce kadınlardan özür dile Yalçınkaya" diyerek tepki gösterdi.
AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hakkındaki eleştirileri, cinsiyetçilik yaparak yanıtladı. Yalçınkaya, bir proje hakkında gelen sorulara yanıt verirken katıldığı programın canlı yayınında, "Karılar gibi dedikodu yakışmaz" şeklinde konuştu. CHP’li Mahmut Tanal, "Kadınlara hakaret etti. Önce kadınlardan özür dile" diyerek Yalçınkaya’ya seslendi.
CHP'li Tanal, sosyal medyadan yayınladığı mesajlarının devamında AKP'li Belediye Başkanı Yalçınkaya hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tanal, "Gelelim Yalçınkaya’nın 'yaptım' dediği hizmetlere" şunları sıraladı:
"Yol: Karayolları yaptı.
Park-Düğün salonu: Büyükşehir yaptı.
TOKİ konutları: TOKİ yaptı.
Su: ŞUSKİ
Doğalgaz: Cumhurbaşkanı, Ceylanpınar'la birlikte yapılması talimatı verdi.
Ceylanpınar yolu: Eski dönemde Karayolları yaptı"
“YAKINLARININ KULLANDIĞI PASSAT”
Tanal ardından, Yalçınkaya'ya şu soruları yöneltti:
“ 'Borçlu olarak aldık' dediğin belediyenin ne kadar borcunu ödedin Mehmet Yalçınkaya? Belediye bütçesiyle nerelere ne tür harcamalar yaptın?
Belediyeyi ne kadar borç ile devraldınız, belediyenin şu anki mevcut borcu ne kadardır?
Allah korkusundan, Sırat Köprüsü’nden bahseden Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi'nin 22 aylık bütçe geliri ve giderlerini kalem kalem açıklayabilir misin?
Yakınların maddi yokluk içindeyken 22 ayda nasıl konforlu, zengin bir hayat yaşamaya, lüks model arabalara binmeye başladı?
Yakınlarının kullandığı Passat, neden başka bir şahsın adına tescillendi? Bu şahıs, belediyenin iştirak şirketinde nasıl işe girdi?
Erdoğan'ın önderliğinde siyaset yaptığını dile getiriyorsun. İyi güzel! Peki yeni kurulan partilerden biriyle herhangi bir temasın oldu mu?"
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Kritik birime sahte turnike
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Mersin Valiliği'nden patlama açıklaması
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
- Şişli'de korkutan olay! Binadakiler tahliye edildi
- Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
- Şişli'de yaşanan dehşetin görüntüsü ortaya çıktı