Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 09:32

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber’e konuk oldu. A Haber muhabiri, Aliyev’e “Ateşkesin uygulandığı tarihten itibaren Erivan’ın havalimanına Rusya’dan, İran’dan kargo uçaklarıyla sürekli füzeler gönderiliyor. Bu noktada ne söylemek istersiniz İran ve Rusya’ya” diye sordu.

Aliyev ise A Haber muhabirini ters köşeye yatırdı. Aliyev, “İran’dan Ermenistan’a silah gönderildiğine dair bizde bir bilgi yok. Aksine İran ve Gürcistan hava sahalarını ve kara yollarını Ermenistan’a silahların gitmemesi için kapattı. Bu nedenle İran ve Gürcistan hükûmetlerine teşekkür ederiz” dedi.