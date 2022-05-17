Amcalardan ikiz yeğenlerine sopalı saldırı!
Kağıthane’de eli sopalı iki amca, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan iki amcadan biri ev hapsi şartıyla diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar vermişti. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan E.K. (17) ve B.K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulunmuştu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/amcalardan-ikiz-yegenlerine-sopali-saldiri-1936786
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