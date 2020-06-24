Ankara'da kameralar önünde polise saldırı!
Ankara Kızılay'da denetim yapan polislerden biri, uyardıkları öfkeli vatandaşın saldırısına uğradı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda polis memur aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.
Ankara'da maske uygulaması yapan polis, yayalardan birine kırmızı ışık uyarısı yapınca tekmeli saldırıya uğradı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.Kızılar Meydanı'nda maske denetimi yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaya ceza yazmak istedi. Yapılan uyarı sonrası küplere binen vatandaş, kendisine müdahale eden polislere saldırdı. Bu esnada bir polis memuru aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.
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