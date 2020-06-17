Antalya'da ele geçirildi! Tam 2 milyon 200 bin lira değerinde

17 Haziran 2020 Çarşamba, 09:06

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin olduğunu ve depodan il merkezi ve çevre illere dağıtım yapıldığı bilgisini aldı. Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek” suçundan adli işlem yapıldı.