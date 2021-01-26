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Antalya'da korkutan hortum

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 16:04

Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesi Kömürlük Sahili açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde girdap oluşturan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini hissettirdi. Kıyıya inmeden açıkta gözlerden kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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