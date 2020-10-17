Antalya'da şoke eden kuyumcu soygunu!
Antalya’da polis kıyafeti giyen silahlı bir kişi, silah zoruyla kuyumcu ve yan esnafı kelepçeleyip yaklaşık 1 kilodan fazla altını alarak kaçtı.
Olay, Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesindeki bir kuyumcuda 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feyze Bulce’ye ait kuyumcuya polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir kişi girdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce’yikoli bandıyla boynunu bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen’i de kelepçeledi. Ardından kuyumcudaki yaklaşık 1 kiloyu geçkin altını alıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Olayı anlatan esnaf Şükrü Gülşen, “Polis kıyafetli girdiği için polis zannettim. Meğerse soyguncuymuş. Kelepçeyle bizi içeri yatırdı ve kelepçeledi. Altınları alıp gitti. Biz kaldık öyle. 1 kilodan fazla altın götürdü” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı!
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
Video Haberler
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
- Antalya'da şoke eden kuyumcu soygunu!
- Yer: Kayseri... İnşallah ölürsün'
- Beyoğlu'nda kavga ölümle bitti
- Akşener açıkladı: 1 milyon dolar para verseler...
- CNN Türk muhabirinden kan donduran sözler
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Adana’da katliam gibi kaza: 4 ölü
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik