Antalya'da tüyler ürperten olay! Temizlik işçisi fark etti
Antalya'da 73 yaşındaki şahıs, temizlik işçisi tarafından sokak ortasında ölü bulundu.
Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde görev yapmakta olan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi, sabah saat 06.00 sıralarında 5010. Sokak'ta Manavgat Adliyesinin yan tarafında yerde cansız yatan bir şahıs gördü. Temizlik işleri görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adının Muzaffer Özer (73,9 olduğu belirlenen şahsın Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden kızının yanında kaldığı öğrenildi. Talihsiz adamın cenazesi, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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