Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti

31 Ağustos 2021 Salı, 12:37

Olay, Antalya- Kemer karayolu üzerinde dün yaşandı. Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde lüks cip ile seyahat halinde olan bir kişinin aracın açılır tavan bölümünden dışarı çıktığı görüldü. Şahsın araç üzerinde zaman zaman tehlikeye aldırmadan hareketlerde bulunması ise adeta pes dedirtti. Tehlikeli davranışın uzun süre devam ettiği görüldü. Şahıs ve araç Antalya şehir merkezinde gözlerden kayboldu.