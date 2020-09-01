Arnavutköy'de maske takmayan kasiyerin müşteriyle tartışması kamerada
Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi. Kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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