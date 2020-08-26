Ata uygulanan şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:07

Türk atçılığının önemli isimlerinden olan ve birçok önemli yarış kazanan jokey Halis Karataş, İstanbul yarışlarının 7. koşusunda bindiği 'Arts Man' adlı isme 'box'ta yumruk attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Günün 7. koşu olan yarışda Müzeyyen Karabulut’un sahibi olduğu Arts Man isimli ata binen Karataş, ‘box’a girmekte ısrar eden atın yerine geçmesinin ardından şiddetli bir yumruk attı. Bu görüntüler Twitter’da atseverlerin tepkisini çekerken, video binlerce kez izlendi.

6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı. Halis Karataş da sosyal medya aracılığıyla özür diledi.

Karataş, ata şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepki çekince "Verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyorum" dedi.

Jokey Karataş, bugün İstanbul'da koşulan yarışlarda bindiği 'Arts Man' isimli atına yumruk attı. Atına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medya tepki çekmesi üzerine Karataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta atından daha sonra yarışsever ve hayvanseverlerden özür diledi ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağının sözünü verdi.

Jokey Karataş'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.

Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."