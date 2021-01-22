Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması: 'Burada particilik yapan, bir partinin polisliğini yapan sizlersiniz'
Ankara Adliyesi’nde açıklaması engellen avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması yaşandı. Avukat Sevinç Hocaoğlları, AKP İl Başkanı’nın açıklamasına izin verilmesini hatırlatarak, ““Burada particilik yapan, bir partinin polisliğini yapan sizlersiniz” dedi. Polis ile avukatlar arasında tarafsızlık tartışması yaşandı.
Avukatlar Ankara Adliyesi’nde bu yıl on birincisini gerçekleştirecekleri Tehlikedeki Avukatlar Günü için basın açıklaması yapmak istedi. Bu yıl gündemleri Azerbaycan’daki meslektaşlarıydı. Avukatlar adliye binası önüne çıkmak isterken polis tarafından engellendi. Adliye kapısında polis ile avukatlar arasında tarafsızlık tartışması yaşandı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, polisin pandemi gerekçesine tepki göstererek, daha önce AKP İl Başkanı Hakan Can Özcan’ın adliye önünde açıklamasına izin verildiğini hatırlattı. Yılmaz, “Onlar Anayasal hakkını kullanırken, siz bizim Anayasal hakkımızı engelliyorsunuz” dedi.
Polis ile Yılmaz arasında şu diyalog yaşandı:
POLİS: Eğer tarafsızlıkla ilgili problem varsa şey yapabilirsiniz.
YILMAZ: Engelliyorsunuz.
POLİS: (Kapının önünde beklemesine karşın) Hayır engellemiyoruz.
BAŞKA BİR AVUKAT: Önümüzde duruyorsunuz.
YILMAZ: (AKP İl Başkanını açıklamasını göstererek) Burada pandemi yok mu?
POLİS: Pandemi var, yok tartışmıyoruz.
YILMAZ: Niye tartışmıyoruz.
Toplumsal Hukuk Grubu’ndan Sevinç Hocaoğlları, polisin yaptığının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, “Burada particilik yapan, bir partinin polisliğini yapan sizlersiniz” dedi.
Polisin izin vermemesi üzerine açıklama adliye içinde yapıldı.
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