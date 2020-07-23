Ayasofya'da akustik ses denemesi
Ayasofya Cami’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelinirken, akustik ses testi denemesi de yapılıyor. Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılıyor. Ses sisteminin demesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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