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Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı! Bakan Koca paylaştı

İzmir'deki depremden 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan minik Ayda'nın ambulanstaki görüntüsü, gözleri yaşarttı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 11:21

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra yeni bir mucize haberi geldi.

4 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, minik Ayda'nın hastaneye götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerdeki ambulanstaki görevlinin minik Ayda ile diyaloğu gözleri yaşarttı.


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