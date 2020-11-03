Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı! Bakan Koca paylaştı
İzmir'deki depremden 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan minik Ayda'nın ambulanstaki görüntüsü, gözleri yaşarttı.
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra yeni bir mucize haberi geldi.
4 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, minik Ayda'nın hastaneye götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı.
Görüntülerdeki ambulanstaki görevlinin minik Ayda ile diyaloğu gözleri yaşarttı.
Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda! pic.twitter.com/SCDCsEZ6YS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
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