Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
Azerbaycanlı bir sunucunun Gates ailesinin ayrılığına ve koronavirüs aşısına ilişkin yorumu gündem oldu.
Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında Güne Doğru programının sunucusunun, koronavirüs aşısı ve Microsoft kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda'nın ayrılığına ilişkin yorumu gündem oldu.
ABD'li milyarder Gates'in koronavirüs aşısıyla insanlara çip yerleştireceği iddialarına yanıt veren sunucu, "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar." yorumu yaptı.
Gates ailesinin ayrılığına Azerbaycanlı sunucunun yaptığı yorum gündem oldu: “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirib idare edecek. Adam avradıyla yola gede bilmir koyabilse avrada çip koyar.
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