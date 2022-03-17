Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
İzmir'de, Nurdan (38) ve Ali Güler (39) çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Cemre Güler'in bağırsaklarından 5 mıknatıslı bilye çıkarıldı.
2 çocukları olan Ali Güler ile Nurdan Güler'in 2,5 yaşındaki kızları Cemre, 6 Mart'ta, ağabeyiyle evde oynarken oyuncak mıknatıs yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Kent Hastanesi'ne getirilen Cemre'ye çekilen filmde, bağırsaklarında 5 küçük mıknatıs tespit edildi. Ameliyata alınan Cemre, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
Video Haberler
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- İstanbul'da bir kişi tramvayın altında kaldı
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkoll