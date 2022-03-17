Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı

17 Mart 2022 Perşembe, 13:27

2 çocukları olan Ali Güler ile Nurdan Güler'in 2,5 yaşındaki kızları Cemre, 6 Mart'ta, ağabeyiyle evde oynarken oyuncak mıknatıs yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Kent Hastanesi'ne getirilen Cemre'ye çekilen filmde, bağırsaklarında 5 küçük mıknatıs tespit edildi. Ameliyata alınan Cemre, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

