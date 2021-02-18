Başkan makam aracını satışa çıkardı: Burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracının satışı için ihaleye çıkıldığını açıkladı. Daha önce sosyal medyadan makam aracını satacağını duyurduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, "Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı" dedi.
"Biz yapalım örnek olalım" çağrısında bulunan Alper Taşdelen, "Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım, burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım" diye konuştu.
Taşdelen'in satışı için ilana çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildi.
İhale, 9 Mart 2021 günü saat 14.10'da Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.
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