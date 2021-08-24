Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü
Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediye ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.
Edinilen bilgilere göre olay,Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pikap düştü. Çukura düşen pikap çevredeki yurttaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu kazaya şahit olan yurttaşlar, ''Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı. Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin'' dedi.
Video Haberler
- Araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
- Belediye kendi kazdığı çukura düştü
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde