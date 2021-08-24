Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü

24 Ağustos 2021 Salı, 13:35

Edinilen bilgilere göre olay,Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pikap düştü. Çukura düşen pikap çevredeki yurttaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu kazaya şahit olan yurttaşlar, ''Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı. Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin'' dedi.