Belediye başkanı, Atatürk'ü anmayınca CHP'li Ahmet Akın çileden çıktı!

06 Eylül 2020 Pazar, 14:33

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in ve Göner'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde Atatürk'ü anmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın buna sert tepki göstererek, “Atatürk’ü anmayan, adını söylemeye cesaret edemeyenlere yazıklar olsun” dedi.

Akın, Gönen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasını eleştirdi.

Akın, Gönen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerine katıldı. Törene katılmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın okunan mesajı, Ahmet Akın’ın tepkisini çekti. Tören konuşmasında tepkisini dile getiren Ahmet Akın, şunları söyledi:

“Kuvayı Milliye’nin başşehrinin evlatlarıyız. Onun için konuşmalarımızda, mesajlarımızda Ulu Önder Atatürk’ü anmayan adını söylemeye cesaret edemeyenlere yazıklar olsun. Bu ülkede kim olursanız olun önce oturduğunuz koltuğun haddini bilin. Oturduğunuz koltuğun babanızın malı olmadığını bilin. Bugün bile bazı mesajlarda Atatürk’ün Ulu Önderin ismini söylemeye çekinmek bile gitmenin alametidir. Çünkü Atatürk bu toprakları bize emanet etti. Kuvayı Milliyenin başşehrinin evladı olarak bu başşehre yakışır şekilde hareket edip mesaj göndermemiz gerekir. Onun için ne olursan ol, istersen Büyükşehir Belediye Başkanı ol, ama yazdığın mesajda Atatürk'ü unutma! Çok ayıp! Olmadı Başkan, yakışmadı! Büyükşehir Belediye Başkanımıza yakışmadı! Büyükşehir Belediye Başkanın mesajında Atatürk'ün adı yok! Olmaz!”

YILMAZ'IN MESAJLARI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünde, SMS ve sosyal medya hebaplarından yayınladığı mesajlarda şöyle dedi:

-Modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin Cumhuriyet ile taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan Balıkesirlilerin işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı 6 Eylül Kurtuluş Günümüzün 98. Yıldönümü kutlu olsun.

-Balıkesir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümünü kutluyorum. Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla esareti kabul etmeyen bir milleti yenecek hiçbir güç yoktur.Bize bu ruhu miras bırakan ecdadımızı,aziz şehitlerimizi,gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum.

-Balıkesir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümününü coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda emek ve katkısı olan şehrimiz Batı Cephesi'nin İstiklal Madalyalı şehri olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Hep birlikte inşallah Balıkesir'imize İstiklal Madalyasını kazandıracağız.