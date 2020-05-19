Belediye başkanlarından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Yılmaz Büyükerşen, Özlem Çerçioğlu ve Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 22 belediye başkanı, #YüzyılınRotası projesi için hep birlikte kamera karşısına geçti. Başkanların okuduğu Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin videosu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıldönümünde Bandırma Vapuru’nun tarihi yolculuğunu sanal ortamda gerçek zamanlı olarak yeniden canlandıran www.yuzyilinrotasi.com internet sitesinde yayınlandı.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi işbirliğinde hazırlanan #YüzyılınRotası Dijital Kutlama Programı, Bandırma Vapuru’nun tarihi yolculuğunu harita üzerinde gerçek zamanlı açılan videolarla anlatıyor. www.yuzyilinrotasi.com sitesinde 16 Mayıs’ta sanal rota üzerinde İstanbul’dan hareket etmeye başlayan temsili Bandırma Vapuru ile Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarının gerçekleştirdiği bağımsızlık yolculuğunu anlatan çok sayıda bilgilendirici video içerik sunuluyor. Bu etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerini yöneten belediye başkanları hep beraber kamera karşısına geçerek 19 Mayıs 1919’un 101. yıldönümüne özel bir video hazırladı. Başkanların Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu özel video, 19 Mayıs’ta #YüzyılınRotası internet sitesinde yayınlandı.
22 BAŞKAN ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ’Nİ OKUDU
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda sırasıyla, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ekrana geliyor.
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