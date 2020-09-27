Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu!

27 Eylül 2020 Pazar, 16:54

Halk TV'de Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar programına katılan Belkıs Akkale, halkın sanatçısı olduğunu vurgulayarak "Halkın haber alma hakkına sansür konulurken ben Saray’a gidemem" ifadelerini kullandı. Akkale'nin sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Akkale konuya ilişkin şunları söyledi:

"Halkın sanatçıları geniş düşünür. Halkın sanatçısıyım. Halkın sanatçıları sadece kendi çıkarlarını düşünmezler. Sadece 1 evim var şu anda. Başımı eğmeden yürüyorum, dimdik yürüyorum. Halkın haber alma hakkına sansür konulurken ben Saray’a gidemem."