Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den genel kurul çağrısı
Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimli genel kurula tüm delegelerin katılması çağrısında bulundu. Çebi, "İnsanlarda şöyle bir hava var, 'Ahmet Bey nasıl olsa kazanır, niye gidelim?' Benim seçileceğimin bir garantisi yok" dedi.
Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, çevre illerdeki Beşiktaş taraftar derneklerinin başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Gecede konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu'daki Beşiktaş derneklerinin, kulüp için verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve bu mücadelenin Beşiktaşlıların takımlarına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu aktardı.
Derneklerden beklentisinin, genel kurullara, mali genel kurullara ve tüzük kongrelerine eksiksiz katılması ve mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmaları olduğunu dile getiren Çebi, "Biz bugün varız, yarın yokuz ama sonuç itibarıyla genel kurul üyeleri Beşiktaş'ı yıllar boyunca idare edecek. Dolayısıyla Beşiktaş genel kurul üyeliği, Beşiktaş başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği kadar kıymetlidir. Hatta daha da kıymetlidir. Yani Beşiktaş'ı yönetecek olanlara mazbatayı veren bu genel kurulun üyesi olmak bir onurdur" dedi.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı
- AKP'yi üzecek haber