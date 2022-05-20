Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den genel kurul çağrısı

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:28

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, çevre illerdeki Beşiktaş taraftar derneklerinin başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu'daki Beşiktaş derneklerinin, kulüp için verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve bu mücadelenin Beşiktaşlıların takımlarına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Derneklerden beklentisinin, genel kurullara, mali genel kurullara ve tüzük kongrelerine eksiksiz katılması ve mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmaları olduğunu dile getiren Çebi, "Biz bugün varız, yarın yokuz ama sonuç itibarıyla genel kurul üyeleri Beşiktaş'ı yıllar boyunca idare edecek. Dolayısıyla Beşiktaş genel kurul üyeliği, Beşiktaş başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği kadar kıymetlidir. Hatta daha da kıymetlidir. Yani Beşiktaş'ı yönetecek olanlara mazbatayı veren bu genel kurulun üyesi olmak bir onurdur" dedi.