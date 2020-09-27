Beşiktaş’da bir iş merkezinin çatı katında yangın
Beşiktaş’da bir iş merkezinin çatı kısmında yer alan reklam panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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