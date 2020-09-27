Abone Ol google-news

Beşiktaş’da bir iş merkezinin çatı katında yangın

Beşiktaş’da bir iş merkezinin çatı kısmında yer alan reklam panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 13:00

Video Haberler