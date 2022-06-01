Beylikdüzü'nde hareketli anlar: Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

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Beylikdüzü'nde, hareket halindeki bir cipte yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran yangında, sürücü ve yanındaki çocuk yara almadan, kurtuldu.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:41

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hareket halindeki bir cipte yangın çıktı. Cipin sürücüsü aracı durdurup, yanındaki çocukla hızla araçtan çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.

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