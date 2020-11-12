Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
Beyoğlu'nda 4. kattan düşerek ağır yaralanan İspanyol uyruklu Buıtrago N. (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, salı günü saat 22.20 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi.
Mühendislik yapan İspanya uyruklu Buıtrago N.(26) 4. kat penceresinden aşağı düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda ağır yaralanan genç kadının o gün eve arkadaşı Cenk E. (49) ile geldiği, alkollü oldukları ve olaydan kısa süre önce tartıştıkları belirledi. Polis ekipleri Cenk E.'yi gözaltına aldı.
Olayı araştıran polis ekipleri olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıkardı. Buıtrago N.'nin cam kenarına oturduğu sırada dengesini kaybederek açık camdan aşağıya düştüğü görüldü. Gözaltına alınan Cenk E. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Pencereden düşerek ağır yaralanan Buıtrago N. kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kadın bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İşçiye yeni yük yolda
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
Video Haberler
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu