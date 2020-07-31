Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan dikkat çeken sözler: O sayıların artık neden verilmediğini bilmiyorum

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:33

Koronavirüs tablolarında “Ağır hasta sayısı” dün tabloya ilk kez eklenmişti. Yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı tablodan çıkartılınca “Ağır hasta sayısının” tam olarak neye karşılık geldiği ise açıklanmamış bu durum kamuoyundan tepki çekmişti.

Bugün ise Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kara açıklamasında “Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Kara’nın böyle söylemesi tablodaki değişikliğin danışılmadan hükümet kararıyla alındığı şüphelerini ortaya çıkardı.