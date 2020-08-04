Bingöl’de erkek şiddeti: Eşini döve döve bayılttı!
Karlıova’ya bağlı Gameşan köyünde S.E. ve 3 kız çocuğu, Hasan E.’ nin fiziki şiddetine maruz kaldı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve kullanıcıların yoğun tepkisinden sonra Hasan E. gözaltına alındı.
İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden tartışmaya açtığı bu dönemde bir kadın daha erkek şiddetine maruz kaldı. 2 Ağustos günü yaşanan şiddet olayı S.E.'nin kızı tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı. Görme engelli olduğu söylenen S.E ve kız çocuklarının şiddete uğradığı video sosyal medyada yankı buldu. #bingöldekadınaşiddet etiketi kısa sürede kullanıcılar tarafından Türkiye gündemine girdi. Tepkilerden sonra Hasan E. gözaltına alındı. Görüntülerde, yerde baygın halde olduğu görülen kadının, evli olduğu erkek Hasan E.’nin fiziki şiddetine maruz kaldığı açıkça görülüyor. Görüntünün devamında şiddeti engellemeye çalışan 3 kız çocuğu da Hasan E.’nin fiziki şiddetine maruz kalıyor.
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