Bir skandal daha! Plaj kıyafeti giyip parti yaptılar

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:53

ABD'de her yıl mayıs ayının son pazartesi günü 'Memorial Day' olarak anılmaktadır. Tarihteki savaşlarda yaşamını yitiren Amerikalıların anıldığı günde insanlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Polis tarafından drone ile yapılan kontrollerde, kalabalıkların bir araya geldiği ve eğlendiği gözlendi. Plaj kıyafeti giyen ABD'lilerin parti yaptığı görüntüler polis tarafından sosyal medyada paylaşıldı.