Bu sözler A Haber'de konuşuldu: İnsanlar iş beğenmiyor
A Haber’de Erkan Tan’ın sunduğu sabah programında Takvim’in sürekli sürmanşete çektiği “Emekliye zam, emekliye ikramiye“ haberi üzerine konuşuldu. Bankaların promosyon dağıttığı söylendi.
İşsizlik haberi ile ilgili Faruk Erdem A Haber'de şu ifadeleri kullandı; "Bizde işçi aranıyor... Ama insanların bir kısmı iş beğenmiyor. Bizim iş arayanla işçiyi buluşturmamız lazım."
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