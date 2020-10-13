Bu sözler A Haber'de konuşuldu: İnsanlar iş beğenmiyor

13 Ekim 2020 Salı, 10:27

İşsizlik haberi ile ilgili Faruk Erdem A Haber'de şu ifadeleri kullandı; "Bizde işçi aranıyor... Ama insanların bir kısmı iş beğenmiyor. Bizim iş arayanla işçiyi buluşturmamız lazım."