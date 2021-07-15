Bursa’da elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
Bursa’da seyir halinde elektrikli bisiklet alev aldı. Genç adam gözyaşları içinde bisikletinin kül oluşunu izledi.
Olay akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü alev topuna dönen akülü bisikletten son anda inerek canını kurtardı. Çevredekilerin yardımıyla söndürülen elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi. Aracının yanışını izleyen genç sürücü kaldırıma oturup gözyaşı döktü.
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