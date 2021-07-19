Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü

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Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:55

Olay, Gürsu ilçesinde bulunan bir süper markette meydana geldi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkarttığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti. O anları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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