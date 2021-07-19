Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü
Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti.
Olay, Gürsu ilçesinde bulunan bir süper markette meydana geldi.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkarttığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti. O anları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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