Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:55

Olay, Gürsu ilçesinde bulunan bir süper markette meydana geldi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkarttığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti. O anları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.