Büyükçekmece’de dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu
İstanbul Büyükçekmece’de dün etkili olan fırtına sırasında marinada park halinde bulunan araç, denizden yükselen dev dalgaların etkisiyle suya uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Olay, dün Güzelce Mahallesi’ndeki marinada yaşandı.
Hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi.
Dev dalgalar nedeniyle demir atmış tekneler ve yatlar beşik gibi sallandı.
Dev dalgaların çarptığı park halindeki bir otomobil de denize uçtu.
Araçta kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.
Fırtına sırasında yaşanan korku ve panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde fırtınanın etkisiyle denize uçan aracın görüntüsü ve panik anları yer aldı.
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