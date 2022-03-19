Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
İstanbul'un Kartal ilçesinde 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı.
Kaza, saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi.
Üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen 77 ABA 350 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.
Önce park halindeki 34 LLV 089 plakalı servis minibüsüne çarpan TIR, servis minibüsü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı.
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