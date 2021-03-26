Çamaşır asan kadın 4’ncü kattan düşerek öldü
Esenyurt’ta 2 çocuk annesi bir kadın, çamaşır astığı sırada 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın son katında pencere kenarında çamaşırlığa uzanan 2 çocuk annesi B.K. isimli kadın bir anda dengesinin kaybederek metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadının seslerini duyan vatandaşlar ambulansa ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının düştüğü pencerede çamaşırlığın kırık olduğu da görüldü.
Olayı duyan bir vatandaş ise, “Bir anda çığlık sesi duyduk sesi duyup aşağıya indik. Nasıl düştüğünü hiç bilmiyoruz” dedi.
ÇOCUKLAR SON ANDA KAÇTI
B.K.’nın düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının düşmeden birkaç saniye önce çocukların kapının önünde geçtiği de görüldü.
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