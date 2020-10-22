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Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!

Pandemi nedeniyle online olarak işlenen derste öğrencinin skandal hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 14:28

Sosyal medyada 'Nerdesin ilahi remix' olarak bilinen, teyzelerin ilahi söylediği anların görüntüsünü taklit eden öğrenci öğretmenine zor anlar yaşattı. 

O teyzenin remixini açan bir öğrenci, canlı derste ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Olay Hayri Aydın isimli öğretmenin Zoom üzerinden açtığı online derste meydana geldi.

O anlarda bir öğrenci, örtünün altına girmiş ve ilahi eşliğinde kafa sallarken görülüyor. 

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