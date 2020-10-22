Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!

22 Ekim 2020 Perşembe, 14:28

Sosyal medyada 'Nerdesin ilahi remix' olarak bilinen, teyzelerin ilahi söylediği anların görüntüsünü taklit eden öğrenci öğretmenine zor anlar yaşattı.

O teyzenin remixini açan bir öğrenci, canlı derste ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Olay Hayri Aydın isimli öğretmenin Zoom üzerinden açtığı online derste meydana geldi.

O anlarda bir öğrenci, örtünün altına girmiş ve ilahi eşliğinde kafa sallarken görülüyor.