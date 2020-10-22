Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
Pandemi nedeniyle online olarak işlenen derste öğrencinin skandal hareketleri sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada 'Nerdesin ilahi remix' olarak bilinen, teyzelerin ilahi söylediği anların görüntüsünü taklit eden öğrenci öğretmenine zor anlar yaşattı.
O teyzenin remixini açan bir öğrenci, canlı derste ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Olay Hayri Aydın isimli öğretmenin Zoom üzerinden açtığı online derste meydana geldi.
O anlarda bir öğrenci, örtünün altına girmiş ve ilahi eşliğinde kafa sallarken görülüyor.
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