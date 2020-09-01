Canlı yayında gergin anlar! Oğan ve AKP’li Hacısalihoğlu arasında tansiyon yükseldi
Sinan Oğan ve AKP’li Yaşar Hacısalihoğlu arasında canlı yayında ‘Sallamakla olmuyor’ kavgası yaşandı. Oğan, Hacısalihoğlu’na Cumhuriyet Mitingleri göndermesinde bulundu.
Sinan Oğan ve Yaşar Hacısalihoğlu arasında canlı yayında ‘sallamakla olmuyor’ tartışması yaşandı.
ABD’YE KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ
Oğan’ın Hacısalihoğlu’na Cumhuriyet Mitingleri’nde konuşmacı olarak yer aldığını hatırlatması, Hacısalihoğlu’nun ABD’ye kaçtığını iddia etmesi dikkat çekti.
Sinan Oğan, AKP’ye yakınlığıyla tanınan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu’nun ‘Sallamakla olmuyor’ ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Oğan bunun üzerine, “Kamu oyunda biz tartışıyoruz. Lütfen seviyeyi yerlere indirmeyin. Biz sizin, Amerika’ya kaçmadan önce meydanlarda nasıl salladıklarınızı biliriz. Yakışmıyor.” sözleriyle Hacısalihoğlu’na 2007 yılında düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri’nde konuşmacı olduğunu hatırlattı.
ARADA GELMİŞİM GİTMİŞİM’
Oğan’ın ABD’ye kaçtığını iddia etmesi üzerine Yaşar Hacısalihoğlu, “Nereye kaçmışım ben? Kanıt göster bana? Nasıl kaçmışım? Gittiğim yer belli, yaptığım görev belli. Her şey belli. Arada gelmişim gitmişim. Evet sallamayın öyle.” sözleriyle tepki gösterdi.
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