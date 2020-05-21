Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
Habertürk Tv'deki Türkiye'nin Nabzı programına İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın gösterdiği Perinçek fotoğrafları gergin anların yaşanmasın neden oldu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İYİ Parti, CHP ve HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığı iddialarına sert tepki gösteren İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hayır bu yalan. PKK ile ilgili konuşacak en son kişi Sayın Doğu Perikçek'tir" dedi.
Dikbayır, "Bizim geldiğimiz gelenekte büyüğe saygı vardır. Sayın Doğu Perinçek benden yaşça büyüktür ama ben bir partiyi temsil ediyoruç Bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Benim buna cevap vermem lazım" ifadelerini kullanarak Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde çekilen fotoğraflarını gösterdi.
Video Haberler
- 25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktı
- CHP'li Eren Yıldırım'a silah çekildiği anların görüntüsü
- Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter
- Koronavirüse karşı robotlar devrede
- Efsane kemancı Perlman'dan karantinada keman dinletisi
- Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı
- Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
- Anketlerdeki son durumu açıkladı!
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı