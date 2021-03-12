Canlı yayında şaşkına çeviren anlar: Öldürürüm lan seni!

12 Mart 2021 Cuma, 09:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin birinci yıl dönümünde canlı yayında konuştu. CNN Türk’ün yayına girdiği esnada ise "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" sesi duyuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü gün nedeniyle kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca’nın salgına ilişkin açıklama yapacağı yayın öncesi CNNTürk ekranlarında duyulan bir ses ise kafaları karıştırdı.

Haber bültenini keserek Sağlık Bakanı’nın yapacağı açıklamaya bağlanan CNN Türk’te Bakan Koca ekranlara yansıdığı sırada "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" sesleri duyuldu.

Söz konusu seslerin ardından bir süre sessizlik olurken daha sonra CNN Türk sunucusu yeniden Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamayı yeniden anons etti.

Seslerin Bakan’ın konuşma yapacağı salonda muhabir ve kameraman kavgası mı yoksa, rejide medyana gelen bir ses sorunu mu olduğu ise öğrenilemedi.