Çatalca'da depo alev alev yandı
Çatalca'da kağıt, plastik ve metallerin bulunduğu depo alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Çatalca Oto sanayi sitesinde kağıt, plastik ve metallerin bulunduğu depoda saat 14.00'te elektrik kontağında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu.
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