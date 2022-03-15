Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü

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Bitlis'te, belediyeye ait eski hizmet binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 11:21

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. Kentin Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait 2 katlı eski tarihi binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla kayarak zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı. 

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