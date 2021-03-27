Cenazede şaşkına çeviren anlar: Eski patronlarına haklarını helal etmediler
Kocaeli Derince Çenesuyu'nda üretim yapan ve 2014 yılında kapanan AD Demirel'in çalışanları hak arayışlarını sürdürüyor. 2014 yılında kapanan şirketin çalışanları, fabrika sahibi Attila Doğan'ın cenazesinde imamın "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Etmiyoruz" diye yanıt verdi.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapanan AD Demirel fabrikasında tazminatlarını alamayan işçiler, ölen patronun cenazesine katılarak haklarını helal etmediğini haykırdı.
Önceki gün Ankara'da yaşamını yitiren fabrika sahibi Attila Doğan'ın cenazesine katılan işçiler haklarını helal etmedi.
HAKLARINI HELAL ETMEDİLER
Cenaze töreninde cenaze namazına katılan işçiler cami imamının "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Etmiyoruz" diye yanıt verdi. İşçiler, cami imamına da tepki göstererek kul hakkının da cenazede anlatılmasını istedi.
ALACAK 5 MİLYON LİRA
Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu AD Demirel, 2014 yılında ekonomik gerekçelerle üretimini durdurdu. 67 işçi tazminatlarını ve haklarını alamadı. Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler davaları kazandı ancak icra ettikleri tüm mal varlıklarına bankalar el koydu. Yaklaşık 5 milyon lira alacağı olan işçiler tüm girişimlere rağmen paralarını alamadı ama mücadeleyi de bırakmadı.
Kaynak: Özgurkocaeli
Video Haberler
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
- Cenazede şoke eden anlar: Haklarını helal etmediler
- Lüks sitede 'boksör' dehşeti! Önüne gelene saldırdı
- Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışma anı kamerada
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin