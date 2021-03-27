Cenazede şaşkına çeviren anlar: Eski patronlarına haklarını helal etmediler

27 Mart 2021 Cumartesi, 11:01

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapanan AD Demirel fabrikasında tazminatlarını alamayan işçiler, ölen patronun cenazesine katılarak haklarını helal etmediğini haykırdı.

Önceki gün Ankara'da yaşamını yitiren fabrika sahibi Attila Doğan'ın cenazesine katılan işçiler haklarını helal etmedi.

HAKLARINI HELAL ETMEDİLER

Cenaze töreninde cenaze namazına katılan işçiler cami imamının "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Etmiyoruz" diye yanıt verdi. İşçiler, cami imamına da tepki göstererek kul hakkının da cenazede anlatılmasını istedi.

ALACAK 5 MİLYON LİRA

Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu AD Demirel, 2014 yılında ekonomik gerekçelerle üretimini durdurdu. 67 işçi tazminatlarını ve haklarını alamadı. Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler davaları kazandı ancak icra ettikleri tüm mal varlıklarına bankalar el koydu. Yaklaşık 5 milyon lira alacağı olan işçiler tüm girişimlere rağmen paralarını alamadı ama mücadeleyi de bırakmadı.



Kaynak: Özgurkocaeli