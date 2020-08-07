CHP Niğde il Başkanı Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Erhan Adem, gündemdeki konular üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi ve Niğde tarımını değerlendiren Başkan Adem, “İlimiz orta Anadolu’nun ortasında çevre illere baktığınızda ekonomik anlamda geri kalmış bir ildir” dedi.

İşsizliğin giderek arttığını söyleyen Adem, “Asgari ücretin 3 çeyrek altını zor ettiği günleri yaşıyoruz, bu şartlar altında insanların hayatını devam ettirmesi çok zordur. 18 yıldır iktidar olan Ak Parti’nin artık elini taşın altına koyması gerekiyor ve artık Niğde’ye bir yatırım yapması şarttır. Gelecek denilecek özel sektörlere güvenerek iş yapılmaz, devlet vatandaşının karnını doyurmak zorundadır siyaset bunun üstüne kuruludur. Vatandaşını memnun etmeyen bir yönetimin ise uzun yıllar yönetimde kalması da şaşırtıcı bir durumdur” dedi.

PATATES 50 KURUŞ MALİYETİ 80 KURUŞ

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'deki tarım faaliyetleri hakkında yaptığı konuşmasında Niğdeli çiftçilerin çalışkan olduğunu belirterek, mücadele etmelerine rağmen bir türlü istenilen konuma gelmediklerini söyledi.

Başkan Adem, “Sayın Cumhurbaşkanı çiftçilere daha önce boş arazi bırakmamasını söyledi ve bugün ilimizde patates hasadına başladık. 50 kuruşlardan üreticimiz patates satıyor. Bu patatesin maliyeti 80 kuruş. Üretici zaten borçlu, erteleme ve krediler ile işlerini yürütüyorlardı şimdi bunları da ödeyemez duruma geldi. Gübreye borçlandı, mazota borçlandı, elektriğe borçlandı, patatesin tohuma dahi borçlandılar. 3 yıl önce 20 TL olan ilaç şimdilerde 120 TL’den satılıyor, maliyetler artmışken patates 50 kuruşa satılıyor. Tarım ülkesiyiz bu tür ülkelerde yönetimler üreticiye gereken desteği vermezse bu ülkelerin yaşaması çok uzun sürmeyecektir” diye konuştu.

"BOŞ BIRAKMAYIN DEDİLER EKTİK"

Tüm ailesinin AKP'li olduğunu belirten bir çiftçi ise "Bize '1 metrekare boş yer bırakmayın ekin' dediler, biz de güvenip ektik. Ben şimdi çocuklarıma ne yedireceğim. Bugün bir su 2 lira. Ben ne iş yapacağım. 35 yaşındayım bu sene batacağım. Biz buna emek veriyoruz, yazık, günah" diye konuştu